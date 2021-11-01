Pandora Papers. 80% украинцев считают недопустимым наличие офшоров у Зеленского – опрос
Более 80% украинцев считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица владели офшорными счетами за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса о скандале Pandora Papers социологической службы Центра Разумкова.
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О Pandora Papers слышали более 60% опрошенных, сообщают социологи. Среди них 43% уточняют, что не знают деталей расследования, а 18,1% считают, что хорошо о нем информированы.
80,1% считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели офшорными счетами за границей. При этом только 9,1% опрошенных не видят в этом ничего плохого.
Также 55,3% украинцев уверены, что у президента Владимира Зеленского и его бизнес-партнеров есть офшорные счета за границей. А не верят в это – 16,5% опрошенных.
Опрос проведен 23-27 октября 2021-го по телефону среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,9%. Опрос проводился по заказу сайта Obozrevatel.
- В фильме "Офшор 95", который является частью проекта Pandora Papers, говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
- В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего, а Зеленский завил, что сюжет расследования показался ему "не очень".
- 29 октября НАПК после полной проверки не выявило нарушений в декларации Зеленского за 2020 год. В ходе проверки были исследованы данные расследований Pandora Papers и Слідство.Інфо.
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