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НАПК не выявило нарушений в декларации Зеленского: проверяли в том числе офшоры

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 19:33
НАПК не выявило нарушений в декларации Зеленского: проверяли в том числе офшоры - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Нацагентство по предотвращению коррупции после полной проверки не выявило нарушений в декларации президента Владимира Зеленского за 2020 год. Об этом говорится в справке НАПК о проведении полной проверки декларации.

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В ходе проверки в том числе были исследованы данные журналистских расследований Pandora Papers и Слідство. Інфо.

В частности исследована информация о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов.

"Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации", – сказано в Facebook агентства.

Касательно дома в итальянском городе Форте-дей-Марми в НАПК выяснили, что он принадлежит компании San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которой является Елена Зеленская.

"Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности", – сообщили в НАПК.

НАПК не выявило нарушений в декларации Зеленского: проверяли в том числе офшоры

Непосредственно в выводах проверки говорится, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из открытых источников; конфликт интересов не обнаружен; признаки незаконного обогащения не установлены; также не установлены признаки необоснованности активов.

  • В марте 2019 года Слідство. Інфо выяснило, что Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, которую не указал в декларации за 2017 год. Домом владела итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная тогда Зеленским.
  • В расследовании октября 2021 года Слідство.Інфо утверждает (на основе анализа данных ICIJ), что окружение Зеленского в 2012 году создало в офшорных юрисдикциях более десятка компаний, связанных с бизнесом студии Квартал 95. Тогда же студия начала создавать продукты для холдинга 1+1 Group Игоря Коломойского. Главной компанией в офшорной сети Квартала журналисты называют фирму Maltex Multicapital Corp.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский декларация офшор Pandora Papers Maltex
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