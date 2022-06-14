Папа Франциск заявил, что не поддерживает Путина и надеется на встречу с Кириллом
Папа римский Франциск надеется на встречу с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и не поддерживает российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в беседе с редакторами иезуитских европейских культурных журналов, передает Reuters со ссылкой на газету La Stampa.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В разговоре с журналистами Папа отказался проводить различие между "хорошим и плохим" в войне России против Украины.
На вопрос, поддерживает ли он российского диктатора Владимира Путина, Франциск ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла".
Понтифик также надеется, что встретится с главой РПЦ Кириллом в сентябре в Казахстане.
Недавно папа сообщил, что общался с патриархом Кириллом, чтобы прекратить полномасштабную войну России против Украины, однако тот половину разговора "обосновывал" понтифику войну.
- 4 июня Франциск заявил, что хочет приехать в Украину, но "должен выбрать подходящее время".
- 5 июня он обратился к лидерам правительств с призывом найти дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.
Читайте также: Папа римский предположил, что НАТО мог "спровоцировать" РФ на вторжение. МИД не согласен
Комментарии