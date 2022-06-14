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Папа Франциск заявил, что не поддерживает Путина и надеется на встречу с Кириллом

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 11:12
Папа Франциск заявил, что не поддерживает Путина и надеется на встречу с Кириллом - Фото
Владимир Путин и Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск надеется на встречу с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и не поддерживает российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в беседе с редакторами иезуитских европейских культурных журналов, передает Reuters со ссылкой на газету La Stampa.

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В разговоре с журналистами Папа отказался проводить различие между "хорошим и плохим" в войне России против Украины. 

На вопрос, поддерживает ли он российского диктатора Владимира Путина, Франциск ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла". 

Понтифик также надеется, что встретится с главой РПЦ Кириллом в сентябре в Казахстане. 

Недавно папа сообщил, что общался с патриархом Кириллом, чтобы прекратить полномасштабную войну России против Украины, однако тот половину разговора "обосновывал" понтифику войну.

Читайте также: Папа римский предположил, что НАТО мог "спровоцировать" РФ на вторжение. МИД не согласен

Дмитрий Гриниченко
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владимир путин франциск патриарх кирилл
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