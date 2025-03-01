Папа римский переведен на вентиляцию легких. Прогноз осторожный

Врачам понадобится до двух суток, чтобы оценить клиническое состояние Франциска

Статуя папы римского (Фото: ЕРА)

Состояние папы римского Франциска ухудшилось после изолированного бронхоспазма. Его перевели на неинвазивную искусственную вентиляцию легких (НИВ), сообщили в пресс-службе Ватикана со ссылкой на заявление Святого Престола.

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Состояние папы римского ухудшилось вечером 28 февраля. Утром он провел молитву в часовне и респираторную физиотерапию, а днем после этого у него случился бронхоспазм и рвота.

Франциску провели бронхиальную аспирацию (очистили дыхательные пути) и подключили его к вентиляции легких, чтобы улучшить уровень кислорода. Отмечается, что все время папа Франциск оставался в сознании и проводил терапевтические процедуры.

"Таким образом, прогноз остается осторожным", – говорится в сообщении.

Утром 1 марта он причастился. Необходимо 24–48 часов, чтобы оценить клиническое состояние папы после бронхоспазма.

Сообщается, что благодаря неинвазивной искусственной вентиляции легких показатели газообмена вернулись к уровням, аналогичным тем, что были до эпизода.