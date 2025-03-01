Папа римский переведен на вентиляцию легких. Прогноз осторожный
Состояние папы римского Франциска ухудшилось после изолированного бронхоспазма. Его перевели на неинвазивную искусственную вентиляцию легких (НИВ), сообщили в пресс-службе Ватикана со ссылкой на заявление Святого Престола.
Состояние папы римского ухудшилось вечером 28 февраля. Утром он провел молитву в часовне и респираторную физиотерапию, а днем после этого у него случился бронхоспазм и рвота.
Франциску провели бронхиальную аспирацию (очистили дыхательные пути) и подключили его к вентиляции легких, чтобы улучшить уровень кислорода. Отмечается, что все время папа Франциск оставался в сознании и проводил терапевтические процедуры.
"Таким образом, прогноз остается осторожным", – говорится в сообщении.
Утром 1 марта он причастился. Необходимо 24–48 часов, чтобы оценить клиническое состояние папы после бронхоспазма.
Сообщается, что благодаря неинвазивной искусственной вентиляции легких показатели газообмена вернулись к уровням, аналогичным тем, что были до эпизода.
- Папа римский был госпитализирован 14 февраля в римскую больницу Джемелли после инфекции дыхательных путей.
- 19 февраля стало известно, что у папы римского обнаружили двустороннюю пневмонию.
- 22 февраля сообщалось, что папа римский находится в критическом состоянии.