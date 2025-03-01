Папа римський переведений на вентиляцію легень. Прогноз обережний
Статуя папи римського (Фото: ЕРА)

Стан папи римського Франциска погіршився після ізольованого бронхоспазму. Його перевели на неінвазивну штучну вентиляцію легень (НШВ), повідомили у пресслужбі Ватикану з посиланням на заяву Святого Престолу.

Стан папи римського погіршився увечері 28 лютого. Вранці він провів молитву в каплиці та респіраторну фізіотерапію, а вдень після цього у нього стався бронхоспазм та блювання.

Франциску провели бронхіальну аспірацію (очистили дихальні шляхи) та підключили його до вентиляції легень, щоб покращити рівень кисню. Зазначається, що весь час папа Франциск залишався у свідомості та проводив терапевтичні процедури.

"Таким чином, прогноз залишається обережним", – йдеться у повідомленні.

Вранці 1 березня він причастився. Необхідно 24-48 годин, щоб оцінити клінічний стан тата після бронхоспазму.

Повідомляється, що завдяки неінвазивній штучній вентиляції легень показники газообміну повернулися до рівнів, аналогічних тим, що були до епізоду.

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