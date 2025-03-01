Папа римський переведений на вентиляцію легень. Прогноз обережний
Стан папи римського Франциска погіршився після ізольованого бронхоспазму. Його перевели на неінвазивну штучну вентиляцію легень (НШВ), повідомили у пресслужбі Ватикану з посиланням на заяву Святого Престолу.
Стан папи римського погіршився увечері 28 лютого. Вранці він провів молитву в каплиці та респіраторну фізіотерапію, а вдень після цього у нього стався бронхоспазм та блювання.
Франциску провели бронхіальну аспірацію (очистили дихальні шляхи) та підключили його до вентиляції легень, щоб покращити рівень кисню. Зазначається, що весь час папа Франциск залишався у свідомості та проводив терапевтичні процедури.
"Таким чином, прогноз залишається обережним", – йдеться у повідомленні.
Вранці 1 березня він причастився. Необхідно 24-48 годин, щоб оцінити клінічний стан тата після бронхоспазму.
Повідомляється, що завдяки неінвазивній штучній вентиляції легень показники газообміну повернулися до рівнів, аналогічних тим, що були до епізоду.
- Папа римський був госпіталізований 14 лютого до римської лікарні Джемеллі після інфекції дихальних шляхів.
- 19 лютого стало відомо, що у папи римського виявили двосторонню пневмонію.
- 22 лютого повідомлялося, що папа римський перебуває у критичному стані.