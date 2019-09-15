Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Сегодня во время молитвы с паломниками Папа Римский Франциск приветствовал состоявшийся между Украиной и Россией обмен пленными, сообщает Радио Ватикана.
"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе произошел долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за быстрое завершение конфликта и за длительный мир на восточной Украине", - сказал Папа.
Молитва происходила в Ватикане на площади Святого Петра.
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