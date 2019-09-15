Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: пресс-служба Святого престола)
15.09.2019, 15:23

Папа молится за завершение конфликта и установление длительного мира на востоке Украины

Сегодня во время молитвы с паломниками Папа Римский Франциск приветствовал состоявшийся между Украиной и Россией обмен пленными, сообщает Радио Ватикана.

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе произошел долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за быстрое завершение конфликта и за длительный мир на восточной Украине", - сказал Папа.

Молитва происходила в Ватикане на площади Святого Петра.

Читайте также: Зеленский о возврате Крыма из оккупации: Есть несколько идей

Напишите нам
Папа римский обмен пленными
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 