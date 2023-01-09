Папа римский: Войны вроде российско-украинской – преступление против Бога и человечества

Папа римский Франциск заявил, что войны, подобные развязанной Россией против Украины, являются "преступлением против Бога и человечества". Об этом он сказал в своей ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными при Ватикане, передает Reuters.

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Франциск говорил о российско-украинской войне "с ее последствиями смерти и разрушениями, с нападениями на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только из-за перестрелок и актов насилия, но также от голода и холода".

Он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

В упоминании о карибском кризисе 1962 года он сказал: "К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдания".

Папа римский призвал к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является аморальным.

В начале октября Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

18 ноября на вопрос, верит ли он в "возможность примирения" Москвы и Киева, понтифик призвал всех "быть пацифистами" и выступил "за настоящий мир", а не перемирие.

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Оксана Житнюк

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