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Папа римский: Войны вроде российско-украинской – преступление против Бога и человечества

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 14:07
Папа римский: Войны вроде российско-украинской – преступление против Бога и человечества - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI)

Папа римский Франциск заявил, что войны, подобные развязанной Россией против Украины, являются "преступлением против Бога и человечества". Об этом он сказал в своей ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными при Ватикане, передает Reuters.

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Франциск говорил о российско-украинской войне "с ее последствиями смерти и разрушениями, с нападениями на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только из-за перестрелок и актов насилия, но также от голода и холода".

Он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

В упоминании о карибском кризисе 1962 года он сказал: "К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдания".

Папа римский призвал к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является аморальным.

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Оксана Житнюк
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война Папа римский франциск
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