Париж, мир, Приват: о чем написали СМИ после марафона Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского (Фото: пресс-служба президента)

10 октября президент Владимир Зеленский в формате пресс-марафона более 14 часов общался почти с тремя сотнями украинских и иностранных журналистов. Стоило ли затевать рекордный и утомительный марафон с коммуникационной точки зрения, какой эффект от пяти сотен вопросов и ответов, что в итоге услышали и, главное, написали украинские СМИ? У нас, бладаря исследованию компании Semantrum, есть ответ.

В день проведения марафона, 10 октября, только украинские СМИ написали 8500 новостей, источником которых были слова президента ( или сам ивент). Еще 7000 новостей и статей написали в течении 11 и 12 октября.

За 14 часов Зеленскому задали более чем 500 вопросов. Анализ тематик опубликованных новостей показал, что самой важной для украинских журналистов стала тема нормандского формата: в частности прознозы о дате встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России и плане Б в случае провала встречи. Про это опубликовали почти 2200 новостей.

Второй темой по количеству упоминаний стало разведение войск на Донбассе — чуть больше 1500 публикаций. Почти столько же (на 28 меньше) новостей СМИ написали про рекордную длительность этого пресс-марафона.





Еще на треть меньше СМИ написали про ответ президента про Приватбанк. На пятом месте по упоминания — тема мира на Донбассе.

10 октября президент провел пресс-марафон с участием более 300 журналистов. LIGA.net 14 часов вела полную хронику, а здесь вы можете прочитать ее короткую версию.

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