Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Париж, мир, Приват: о чем написали СМИ после марафона Зеленского

Париж, мир, Приват: о чем написали СМИ после марафона Зеленского - Фото
Пресс-марафон Владимира Зеленского (Фото: пресс-служба президента)
14.10.2019, 17:32

Зеленский ответил на 500 вопросов за время пресс-марафона. Они стали информповодом для более чем 15 000 новостей. На какие темы СМИ писали чаще?

10 октября президент Владимир Зеленский в формате пресс-марафона более 14 часов общался почти с тремя сотнями украинских и иностранных журналистов. Стоило ли затевать рекордный и утомительный марафон с коммуникационной точки зрения, какой эффект от пяти сотен вопросов и ответов, что в итоге услышали и, главное, написали украинские СМИ? У нас, бладаря исследованию компании Semantrum, есть ответ. 

В день проведения марафона, 10 октября, только украинские СМИ написали 8500 новостей, источником которых были слова президента ( или сам ивент). Еще 7000 новостей и статей написали в течении 11 и 12 октября. 

За 14 часов Зеленскому задали более чем 500 вопросов. Анализ тематик опубликованных новостей показал, что самой важной для украинских журналистов стала тема нормандского формата: в частности прознозы о дате встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России и плане Б в случае провала встречи. Про это опубликовали почти 2200 новостей.

Второй темой по количеству упоминаний стало разведение войск на Донбассе — чуть больше 1500 публикаций. Почти столько же (на 28 меньше) новостей СМИ написали про рекордную длительность этого пресс-марафона.


Еще на треть меньше СМИ написали про ответ президента про Приватбанк. На пятом месте по упоминания — тема мира на Донбассе.

  • 10 октября президент провел пресс-марафон с участием более 300 журналистов. LIGA.net 14 часов вела полную хронику, а здесь вы можете прочитать ее короткую версию. 

Читайте также: Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским

Напишите нам
Владимир Зеленский Semantrum интернет-сми пресс-марафон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 