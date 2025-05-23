Парк беспилотников пополнил "бомбер", способный поражать тяжелую технику – фото
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк", способный поражать тяжелую технику.Об этом сообщилоГлавное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
По данным Минобороны, этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.
Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте "Белого волка", в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов.
- 28 апреля сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.
- В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.