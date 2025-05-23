Парк беспилотников пополнил "бомбер", способный поражать тяжелую технику – фото

Комплекс разворачивается в течение нескольких минут, отметили в Минобороны

Российский танк (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк", способный поражать тяжелую технику.Об этом сообщилоГлавное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

По данным Минобороны, этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.

Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте "Белого волка", в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов.

Фото: Минобороны