Парк безпілотників поповнив "бомбер", здатний вражати важку техніку – фото
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк", здатний вражати важку техніку.Про це повідомилоГоловне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
За даними Міноборони, цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.
Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті "Білого вовка", зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.
- 28 квітня повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.
- Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.
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