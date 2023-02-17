Парламент Финляндии проголосует о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии
17.02.2023, 19:08
Флаг НАТО (Фото - EPA)
Голосование в парламенте Финляндии по заявке о вступлении в НАТО запланировано на 28 февраля. Об этом заявил на пресс-конференции глава парламентского комитета иностранных дел Юсси Халла-Ахо.
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Парламент Финляндии принял решение проголосовать за вступление страны в НАТО, не дожидаясь, когда ее заявку одобрят Турция и Венгрия, чтобы когда все страны ратифицируют заявку Финляндии, все прочие формальности уже были соблюдены.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила в телеинтервью, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами "вступление в НАТО займет не больше нескольких часов".
- 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.
- 7 февраля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сказал, что считает принципиально важным, чтобы Финляндия вступила в НАТО вместе со Швецией.
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