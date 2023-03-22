Парламент Швеции проголосовал за отказ от 200-летней политики нейтралитета

Парламент Швеции проголосовал за отказ от политики нейтралитета и за вступление страны в Северо-Атлантический Альянс. Об этом сообщает SVT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Риксдаг (парламент Швеции) подавляющим большинством голосов проголосовал за присоединение Швеции к оборонному альянсу НАТО.

Тем самым Швеция прервала традицию политики нейтралитета и неприсоединения, которая выдерживалась в течение более чем 200 лет.

Швеция на государственном уровне придерживалась принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения к военным блокам в мирное время после окончания войны с Норвегией в 1814 году и после этого не участвовала непосредственно ни в одном военном конфликте. Принцип нейтралитета был официально сформулирован как базовый принцип внешней политики Швеции в начале XX века.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу, приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

8 января 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.