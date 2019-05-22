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22.05.2019, 06:55

Партия Кличко поддержала снижение проходного барьера в Раду

Партия Кличко поддержала снижение проходного барьера в Раду - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Виталий Кличко считает, что снижение проходного барьера в парламент до 3% - это демократическая норма

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Депутаты партии УДАР поддерживают идею президента Владимира Зеленского о снижении проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Об этом мэр Киева, лидер партии Виталий Кличко сообщил в Twitter.

По его словам, снижение проходного барьера до 3% - демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан.

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"Подняла барьер в 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - добавил Кличко.

Вчера, 21 мая, депутат, лидер фракции Самопомощь Олег Березюк заявил, что Зеленский хочет отказаться от мажоритарки и снизить проходной барьер.

"Президент предлагает парламенту на внеочередном заседании принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%. Есть еще вопрос императивного мандата", - рассказал Березюк.

Позже на сайте Администрации президента опубликовали указ о роспуске Верховной Рады.

Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Рады, и Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 22 мая.

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Теги: удар, виталий кличко, Владимир Зеленский, выборы, верховная рада
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