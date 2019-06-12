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12.06.2019, 20:04

Партия Тимошенко показала 50 кандидатов-списочников Батькивщины

Партия Тимошенко показала 50 кандидатов-списочников Батькивщины - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Батькивщина опубликовала список из 50 кандидатов

Список 50 кандидатов в народные депутаты от Батькивщины на внеочередных выборах 21 июля опубликован на сайте партии.

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

25. Сергей Евтушок

26. Михаил Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михаил Ливинский

29. Александр Черноиваненко

30. Маркиян Лубкивский

31. Сергей Митрофанский

32. Алексей Рябчин

33. Василий Гладий

34. Мгер Куюмчан

35. Николай Тихонов

36. Валерий Бондарук

37. Александра Кужель

38. Олег Радковский

39. Юрий Тренкин

40. Иван Курах

41. Ирина Веригина

42. Николай Слипченко

43. Екатерина Гогунская

44. Виктор Олейник

45. Сергей Подгорный

46. Елена Шустик

47. Ольга Боднар-Петровская

48. Андрей Павловский

49. Иван Томич

50. Екатерина Приходько

Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с Тимошенко в Администрации президента. По ее словам, "говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди".

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Теги: выборы, юлия тимошенко, Батькивщина
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