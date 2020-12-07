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Партия венгров покинула сессию облсовета Закарпатья. Протестуют против обысков СБУ

07.12.2020, 14:13
Партия венгров покинула сессию облсовета Закарпатья. Протестуют против обысков СБУ - Фото
Йосип Борто (Фото – скриншот из видео Mukachevo Net, youtube)

На первой сессии Закарпатского областного совета Партия венгров Украины КМКС в полном составе покинула заседание, протестуя против обвинений в адрес ее лидера. Об этом сообщает Mukachevo Net.

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Представитель партии Йосип Борто сообщил, что КМКС не будет принимать участия в голосовании за руководство облсовета, но в дальнейшем примет участие в работе.

По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела дома у Брензовича и в благотворительном фонде "Эгана Эде".

У фракции КМКС восемь мандатов в облсовете из 64. Наибольшие фракции сформировали партия Родное Закарпатье (12 мандатов) и Слуга народа (11 мандатов), также восемь мандатов у Батькивщины, семь у Команды Андрея Балоги, по шесть мандатов – у Евросолидарности, За будущее и ОПЗЖ.

  • 30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
  • Глава МИД Венгрии Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины", после чего глава МИД Кулеба вызвал посла Венгрии и сообщил ему, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров.
  • 2 декабря в НАТО заявили, что скандал между Украиной и Венгрией – двусторонняя проблема, и выразил надежду, что стороны смогут ее решить.
  • 3 декабря глава Закарпатской ОГА Алексей Петров рассказал, что правоохранители готовят подозрение Брензовичу.

Денис Юдин
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КМКС закарпатская область василий брензович Партия венгров Украины Йосип Борто

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