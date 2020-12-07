Партия венгров покинула сессию облсовета Закарпатья. Протестуют против обысков СБУ
На первой сессии Закарпатского областного совета Партия венгров Украины КМКС в полном составе покинула заседание, протестуя против обвинений в адрес ее лидера. Об этом сообщает Mukachevo Net.
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Представитель партии Йосип Борто сообщил, что КМКС не будет принимать участия в голосовании за руководство облсовета, но в дальнейшем примет участие в работе.
По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела дома у Брензовича и в благотворительном фонде "Эгана Эде".
У фракции КМКС восемь мандатов в облсовете из 64. Наибольшие фракции сформировали партия Родное Закарпатье (12 мандатов) и Слуга народа (11 мандатов), также восемь мандатов у Батькивщины, семь у Команды Андрея Балоги, по шесть мандатов – у Евросолидарности, За будущее и ОПЗЖ.
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