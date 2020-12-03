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Прокуратура готовит подозрение лидеру Партии венгров Закарпатья – глава Закарпатской ОГА

03.12.2020, 10:44
Прокуратура готовит подозрение лидеру Партии венгров Закарпатья – глава Закарпатской ОГА - Фото
Василий Брензович (Фото – скриншот из видео Новини Закарпаття, Youtube)

Прокуратура Закарпатской области готовит подозрение лидеру Партии венгров Украины Василию Брензовичу. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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"Могу заявить, что сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я провел совещание с правоохранителями – они уверены, что будет подозрение", – заявил Петров, подтвердив, что речь идет о подозрении Брензовичу.

Ранее Петров, в прошлом руководитель контрразведки СБУ, заявил в Facebook, что не имеет отношения к обыскам, проведенным СБУ в благотворительном фонде "Эгана Эде" и дома у Брензовича. Петров призвал правоохранителей провести брифинг и представить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос о возможных политических инсинуациях".

  • 30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
  • Глава МИД Венгрии Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.
  • МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины", после чего министр Кулеба вызвал посла Венгрии и сообщил ему, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров. Он призвал прекратить спекуляции.

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Денис Юдин
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