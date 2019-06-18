Парубий не исключает внеочередное заседание Верховной Рады

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Андрей Парубий может созвать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения кадровых вопросов. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

По его словам, для приостановления рассмотрения нового избирательного кодекса не существует никакого механизма, кроме созыва внеочередного заседания парламента.

"Никакого механизма через процедуру эд-хок не существует для приостановления рассмотрения закона (избирательного кодекса, - ред.). Есть единый механизм. Есть один способ - это созыв внеочередного заседания", - отметил Парубий.

Он уточнил, что инициировать внеочередное заседание парламента во время рассмотрения избирательного кодекса может президент или 150 народных депутатов.

"Поэтому, если президент действительно заинтересован рассмотреть кадровые вопросы, когда будут решения комитетов... Я могу сказать, что как председатель ВРУ, я безотлагательно по его просьбе (президента, - ред.) созову внеочередное заседание. При этом, время мы определим самостоятельно", - подчеркнул Парубий.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ президента о роспуске парламента.