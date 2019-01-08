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08.01.2019, 21:13

Парубий о Петровском: Мы не знакомы, в делегации его не было

Парубий о Петровском: Мы не знакомы, в делегации его не было - Фото
Скриншот с видео

"Рядом мог оказаться кто угодно. В храме было полно людей", - сказал спикер Верховной Рады

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Днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого Юрий Луценко в 2011 году называл лидером организованной преступной группировки, ездил в Стамбул на церемонию подписания томоса об автокефалии не в составе официальной делегации Украины. Об этом LIGA.net заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Именно рядом с Парубием запечатлен Петровский на многочисленных фото и видео из храма Святого Георгия, где проходило подписание томоса.

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"Этого человека в составе официальной делегации не было. В самолете делегации его также не было. Я с ним не знаком и никогда не был. О его существовании даже не знал. Один из иерархов церкви предложил сфотографироваться с томосом. Я согласился. Рядом мог оказаться кто угодно. В храме было полно людей. Это не режимный объект", - сказал Парубий.

Ранее стало известно, что Петровский принимал участие в церемонии подписания томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле.

Советник президента Ростислав Павленко, комментируя присутствие Петровского на церемонии, заявил, что вход в храм Святого Георгия был свободным.

В 2011 году на тот момент экс-министр внутренних дел, а сейчас генпрокурор Юрий Луценко в комментарии Зеркалу недели заявлял, что Петровский фигурировал в материалах МВД как лидер организованный преступной группировки.

"Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена", - сказал Луценко.

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Теги: томос, андрей парубий, автокефалия, александр петровский, нарик
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