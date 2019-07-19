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Парубий подписал скандальный закон о химической кастрации

Парубий подписал скандальный закон о химической кастрации - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.07.2019, 19:46

Ряд правозащитников и юристов жестко раскритиковали этот закон

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 об ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних, предусматривающий принудительную химическую кастрацию и открытые списки осужденных за такие преступления. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно опубликованной информации, Парубий подписал закон сегодня, 19 июля.

Верховная Рада в целом приняла законопроект №6449 11 июля. При этом альтернативный проект, предполагающий добровольную кастрацию и закрытый список, депутаты поддержали только в первом чтении.

Ряд правозащитников и юристов жестко раскритиковали принятый закон.

К примеру, юрист-криминолог Анна Маляр считает, что закон повредит жертвам сексуального насилия и грубо нарушает фундаментальные права человека, Конституцию и международные нормы. Она детально изложила свои претензии в Facebook.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун также выступила против такого закона. По ее словам, Украина станет первым государством мира, которое будет использовать химическую кастрацию в качестве наказания.

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андрей парубий педофилия кастрация
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