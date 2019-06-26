ПАСЕ предложили ограничить права россиян к январю 2020 года

Елена Сотник (фото - Council of Europe, Klara Beck)

Группа делегатов от Украины и Польши предложила Парламентской ассамблее Совета Европы до зимней сессии принять ряд ограничений для делегации РФ. Об этом написала в Facebook нардеп Елена Сотник, выложив скан документа.

Поправка к проекту резолюции ПАСЕ, которая утвердит полномочия россиян, предлагает приостановить для них ряд прав:

- право на назначение докладчиков от РФ в мониторинговом комитете Ассамблеи;

- право избрания членов Бюро ПАСЕ от России;

- право участвовать в мониторинговых миссиях ПАСЕ на выборах;

- право представлять ПАСЕ в органах СЕ, внешних институциях и организациях (на институциональной и нерегулярной основах).

Скан с предложенными поправками:

В комментариях уточнили - нет ли поддержки со стороны Европейской народной партии, на что Сотник ответила: "Только украинцы и частично поляки".

ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) - объединение 60 политических сил Европы. В Европарламенте во фракции ALDE около 70 депутатов.

Ранее LIGA.net показала, какие страны были за возвращение оккупантов в зал ПАСЕ. А вот распределение голосов на карте Европы:

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Сегодня полномочия депутатов страны-оккупанта почти гарантированно будут подтверждены. Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

Читайте также: Климкин советует отказаться от наблюдателей ПАСЕ на выборах