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26.06.2019, 14:21

ПАСЕ предложили ограничить права россиян к январю 2020 года

ПАСЕ предложили ограничить права россиян к январю 2020 года - Фото
Елена Сотник (фото - Council of Europe, Klara Beck)

"Принципиальным вопросом дня будет: наложат ли санкции на российскую делегацию или их вернут, словно ничего не произошло", - пишет Елена Сотник

Группа делегатов от Украины и Польши предложила Парламентской ассамблее Совета Европы до зимней сессии принять ряд ограничений для делегации РФ. Об этом написала в Facebook нардеп Елена Сотник, выложив скан документа.

Поправка к проекту резолюции ПАСЕ, которая утвердит полномочия россиян, предлагает приостановить для них ряд прав:

- право на назначение докладчиков от РФ в мониторинговом комитете Ассамблеи;
- право избрания членов Бюро ПАСЕ от России;
- право участвовать в мониторинговых миссиях ПАСЕ на выборах;
- право представлять ПАСЕ в органах СЕ, внешних институциях и организациях (на институциональной и нерегулярной основах).

Скан с предложенными поправками:

В комментариях уточнили - нет ли поддержки со стороны Европейской народной партии, на что Сотник ответила: "Только украинцы и частично поляки".

ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) - объединение 60 политических сил Европы. В Европарламенте во фракции ALDE около 70 депутатов.

Ранее LIGA.net показала, какие страны были за возвращение оккупантов в зал ПАСЕ. А вот распределение голосов на карте Европы:

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Сегодня полномочия депутатов страны-оккупанта почти гарантированно будут подтверждены. Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

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Теги: агрессия России, санкции, пасе, елена сотник
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