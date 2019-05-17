Паспорта России в Донбассе: недовольство, очереди и фарс - фото

Фото: сайт боевиков

Местные жители во временно оккупированном Донбассе, которые хотят получить паспорта страны-агрессора РФ, недовольны бюрократизированностью "упрощенного" процесса. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс. Жители массово высказывают недовольство крайней забюрократизированностью "упрощенного" процесса, необходимостью предварительно получить "паспорта ЛНР/ДНР", а также тратить много времени для получения справок и нотариально заверенных копий украинских документов, необходимых для получения паспортов РФ", - отмечается в сообщении.

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Все эти услуги платные.

В ИС уточнили, особое недовольство высказывают террористы, принимавшие активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь они вынуждены также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

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"Появилось немалое количество "посредников", делающих на получении паспортов РФ свой "бизнес" - за дополнительную плату они берутся не только ускорить процесс получения паспорта РФ, но и прописать родственников "клиентов" с неоккупированной территории в ОРДЛО, помочь оформить "паспорт ЛНР/ДНР", что необходимо для получения паспорта гражданина России", - объяснили в ИС.

По информации LIGA.net, в так называемых пунктах приема документов пропускают до 12 человек в день. "Людей много, большие очереди. Есть пенсионеры, которые еще и верят в сказки, что с паспортами придут сразу российские пенсии", - отметил сегодня LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник рассказал, что те пенсионеры, которые получают украинские пенсии, боятся их потерять

"Те, кто получает украинские пенсии после того, как в Украине сказали, что перестанут их платить, если они возьмут российские паспорта, сразу задумались, а стоит ли вообще их получать", - объяснил он.

Опрошенные ранее LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта РФ.

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