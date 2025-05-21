Павел предлагает украинской армии "специальные тренировки" в рамках гарантий безопасности
Чехия могла бы предоставить специальные тренировки украинским военным в целях развития сильных Вооруженных Сил. Об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Петр Павел, затрагивая тему возможных гарантий безопасности для Украины.
По его словам, Чехия хочет сделать Украину еще сильнее для предстоящих переговоров с РФ, поскольку "чем слабее будет позиция для Украины в начале, тем хуже будут гарантии безопасности в будущем".
"Второе — это аргумент, что сильнейшими гарантиями безопасности Украины будет сильное и хорошо оснащенное украинское войско. Это то, над чем мы будем работать, оказывая нашу поддержку, специальные тренировки, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинским военным", – добавил Петр Павел.
Чешский президент не исключил, что эти специальные тренировки могут быть предоставлены в Украине или на территории Чехии.
В то же время любые будущие гарантии безопасности зависят от результата переговоров, "включая гипотетические войска, которые могут быть расположены на территории", считает Петр Павел.
"Но сейчас этот вопрос не стоит", – пояснил он.
- В апреле 2025 года информационное агентство AFP сообщало, что отправить свои войска в Украину после установления режима "тишины" готовы шесть европейских стран: Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Шестую страну журналисты не называли.
- В то же время 17 мая канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони заявили, что Европа пока далека от обсуждений об отправке войск в Украину. В повестке дня – четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине.