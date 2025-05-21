Павел предлагает украинской армии "специальные тренировки" в рамках гарантий безопасности

Чешский президент не исключил, что специальные тренировки могут быть предоставлены в Украине или на территории Чехии

Петр Павел (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Чехия могла бы предоставить специальные тренировки украинским военным в целях развития сильных Вооруженных Сил. Об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Петр Павел, затрагивая тему возможных гарантий безопасности для Украины.

По его словам, Чехия хочет сделать Украину еще сильнее для предстоящих переговоров с РФ, поскольку "чем слабее будет позиция для Украины в начале, тем хуже будут гарантии безопасности в будущем".

"Второе — это аргумент, что сильнейшими гарантиями безопасности Украины будет сильное и хорошо оснащенное украинское войско. Это то, над чем мы будем работать, оказывая нашу поддержку, специальные тренировки, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинским военным", – добавил Петр Павел.

Чешский президент не исключил, что эти специальные тренировки могут быть предоставлены в Украине или на территории Чехии.

В то же время любые будущие гарантии безопасности зависят от результата переговоров, "включая гипотетические войска, которые могут быть расположены на территории", считает Петр Павел.

"Но сейчас этот вопрос не стоит", – пояснил он.