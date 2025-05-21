Павел пропонує українській армії "спеціальні тренування" у межах гарантій безпеки

Чеський президент не виключив, що спеціальні тренування можуть бути надані в Україні або на території Чехії

Петр Павел (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Чехія могла б надати спеціальні тренування українським військовим з метою розбудови сильних Збройних Сил. Про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент Петр Павел, торкаючись теми можливих гарантій безпеки для України.

За його словами, Чехія хоче зробити Україну ще сильнішою для майбутніх переговорів з РФ, оскільки "що слабкішою буде позиція для України на початку, то гіршими будуть гарантії безпеки у майбутньому".

"Друге — це аргумент, що найсильнішими гарантіями безпеки України буде сильне і добре обладнане українське військо. Це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу підтримку, спеціальні тренування, пропонуючи обладнання ти співпрацюючи з українським військовим", – додав Петр Павел.

Чеський президент не виключив, що ці спеціальні тренування можуть бути надані в Україні або на території Чехії.

Водночас будь-які майбутні гарантії безпеки залежать від результату переговорів, "включно з гіпотетичними військами, які можуть бути розташовані на території", вважає Петр Павел.

"Але зараз це питання не стоїть", – пояснив він.