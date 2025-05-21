Павел пропонує українській армії "спеціальні тренування" у межах гарантій безпеки
Чехія могла б надати спеціальні тренування українським військовим з метою розбудови сильних Збройних Сил. Про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент Петр Павел, торкаючись теми можливих гарантій безпеки для України.
За його словами, Чехія хоче зробити Україну ще сильнішою для майбутніх переговорів з РФ, оскільки "що слабкішою буде позиція для України на початку, то гіршими будуть гарантії безпеки у майбутньому".
"Друге — це аргумент, що найсильнішими гарантіями безпеки України буде сильне і добре обладнане українське військо. Це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу підтримку, спеціальні тренування, пропонуючи обладнання ти співпрацюючи з українським військовим", – додав Петр Павел.
Чеський президент не виключив, що ці спеціальні тренування можуть бути надані в Україні або на території Чехії.
Водночас будь-які майбутні гарантії безпеки залежать від результату переговорів, "включно з гіпотетичними військами, які можуть бути розташовані на території", вважає Петр Павел.
"Але зараз це питання не стоїть", – пояснив він.
- У квітні 2025 року інформаційне агентство AFP повідомляло, що відправити свої війська в Україну після встановлення режиму "тиші" готові шість європейських країн: Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Шосту країну журналісти не називали.
- Водночас 17 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявили, що Європа поки далека від обговорень щодо відправлення військ в Україну. На порядку денному – чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні.