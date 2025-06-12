Павел призвал США "не толкать в пропасть" европейцев и дать время на перевооружение

Петр Павел (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Чехии Петр Павел призвал США дать Европе больше времени для обеспечения безопасности континента и сдерживания все более агрессивной России. С соответствующим призывом чешский президент выступил в интервью Bloomberg Television.

Европейские страны не могут обеспечить крепкий мир в Украине без помощи Штатов, и американский президент Дональд Трамп прав, требуя от них значительного увеличения расходов на оборону, сказал Павел. Но понадобятся годы, чтобы заменить некоторые средства защиты, которые сейчас предоставляет Вашингтон, добавил он.

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"США постараются оказать давление на европейцев, чтобы они сделали это быстрее. Создадим достаточное давление на европейцев, но не будем толкать их в пропасть", — сказал президент Чехии.

Комментарий Павела прозвучал за две недели до того, как ожидается, что лидеры НАТО согласятся тратить не менее 5% ВВП на оборону. Это станет победой для Трампа, давно настаивающего на том, чтобы Европа инвестировала больше в свою безопасность.

По его словам, целью саммита в Гааге и дальнейших мер является "поддержка вовлеченности американцев" в регион. Он выразил оптимизм по поводу того, что союзники договорятся об увеличении военных инвестиций, а США будут поддерживать пятую статью НАТО, пункт о коллективной обороне, который обязывает членов защищать друг друга.

"Я верю, что мы сможем сохранить единство. Европейские союзники будут приветствовать гораздо более сильное утверждение о том, что Россия является и, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет оставаться нашим наибольшим вызовом в сфере безопасности", – сказал он.

26 мая Рютте выразил надежду, что члены Альянса согласятся на общую цель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

9 июня Рютте заявил, что Россия наращивает военный потенциал, в том числе увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет разных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.