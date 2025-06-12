Президент Чехії закликав США "не штовхати в прірву" європейців і дати час на переозброєння

Петр Павел (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Чехії Петр Павел закликав США дати Європі більше часу для забезпечення безпеки континенту та стримування дедалі агресивнішої Росії. З відповідним закликом чеський президент виступив в інтерв’ю Bloomberg Television.

Європейські країни не можуть забезпечити міцний мир в Україні без допомоги Штатів, і американський президент Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від них значного збільшення витрат на оборону, сказав Павел. Але знадобляться роки, щоб замінити деякі засоби захисту, які зараз надає Вашингтон, додав він.

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"США намагатимуться чинити тиск на європейців, щоб вони зробили це швидше. Створімо достатній тиск на європейців, але не штовхаймо їх у прірву", – сказав президент Чехії.

Коментар Павела прозвучав за два тижні до того, як очікується, що лідери НАТО погодяться витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Це стане перемогою для Трампа, який давно наполягає на тому, щоб Європа інвестувала більше у свою безпеку.

За його словами, метою саміту в Гаазі та подальших заходів є "підтримка залученості американців" до регіону. Він висловив оптимізм щодо того, що союзники домовляться про збільшення військових інвестицій, а США підтримуватимуть п’яту статтю НАТО, пункт про колективну оборону, який зобов'язує членів захищати один одного.

"Я вірю, що ми зможемо зберегти єдність. Європейські союзники вітатимуть набагато сильніше твердження про те, що Росія є і, принаймні в короткостроковій перспективі, залишатиметься нашим найбільшим викликом у сфері безпеки", – сказав він.

26 травня Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну мету витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.

9 червня Рютте заявив, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.