Пенс ответил, будут ли американцы воевать за Украину. Вспомнил Рейгана, коммунистов: видео

Бывший вице-президент США Майк Пенс ответил, что Соединенные штаты никогда не будут посылать в Украину войска, поскольку нет такой необходимости. Об этом он рассказал в интервью NBC NEWS.

Пенс раскритиковал администрацию президента США Байдена за "медлительность" в предоставлении Украине военной помощи.

Также бывший вице-президент заявил, что не поддерживает отправку американских войск в Украину для помощи в войне.

"Нам никогда не стоило присылать американские войска в Украину, и у нас нет нужды этого делать", – сказал Пенс.

Издание отмечает, что длительная поддержка Украины Пенсом отличает его от некоторых конкурентов из Республиканской партии, в которую он сам входит.

Относительно своих взглядов во внешней политике он вспомнил 40 президента США Рональда Рейгана как свою путеводную звезду.

"Со времен Рональда Рейгана американский народ всегда поддерживал тех, кто отбивался, защищая собственную свободу", – отметил Пенс.

По его словам, доктрина Рейгана состоит в том, что США предоставляла средства борьбы тем, кто готов сражаться с коммунистами в своей стране: "Чтобы нам [американцам] никогда не пришлось с ними [коммунистами] бороться на нашей земле".

"Это неотъемлемая часть того, что развалило Советский Союз и дало возможность Украине жить в свободе с самого начала", – заметил бывший вице-президент США.

По его убеждению, большинство республиканцев и большинство американцев до сих пор придерживаются этого "дела свободы".

