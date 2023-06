Пенс відповів, чи будуть американці воювати за Україну. Згадав Рейгана і комуністів: відео

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відповів, що Сполучені штати ніколи не надсилатимуть в Україну війська, оскільки немає такої необхідності. Про це він розповів в інтерв'ю NBC NEWS.

Зазначається, що Пенс розкритикував адміністрацію президента США Байдена за "повільність" у наданні Україні військової допомоги.

Також колишній віцепрезидент заявив, що не підтримує відправку американських військ в Україну для допомоги у війні.

"Нам ніколи не було варто надсилати американські війська в Україну, і в нас немає потреби цього робити", – сказав Пенс.

Видання зауважує, що тривала підтримка України Пенсом відрізняє його від деяких конкурентів з Республіканської партії, у яку він і сам входить.

Щодо своїх поглядів у зовнішній політиці він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана як свою дороговказну зірку.

"З часів Рональда Рейгана американський народ завжди підтримував тих, хто відбивався, захищаючи власну свободу", – зазначив Пенс.

За його словами, доктрина Рейгана полягає у тому, що США надавала засоби боротьби тим, хто готовий битися з комуністами у своїй країні: "Щоб нам [американцям] ніколи не довелося з ними [комуністами] боротися на нашій землі".

"Це невід’ємна частина того, що розвалило Радянський Союз і дало можливість Україні жити у свободі з самого початку", – зауважив колишній віцепрезидент США.

За його переконанням, більшість республіканців та більшість американців досі дотримуються цієї "справи свободи".

WATCH: After a surprise visit with Zelenskyy, @Mike_Pence criticizes the Biden admin. for "dragging" its feet on sending aid to Ukraine.@DashaBurns: "At what point would you send troops here?"



Pence: "We should never send American troops in Ukraine. And we don’t need to." pic.twitter.com/6n9BDiDYYD