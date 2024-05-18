Пентагон: 22-е заседание "Рамштайна" состоится 20 мая
22-я встреча Контактной группы по обороне Украины, более известная как формат "Рамштайн", состоится в понедельник, 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
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В заявлении, обнародованном на сайте американского оборонного ведомства, отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун примут участие виртуально.
Они присоединятся к министрам обороны почти из 50 стран со всего мира, чтобы скоординировать дальнейшее сотрудничество в оказании военной помощи Украине.
СПРАВКАКонтактную группу по обороне Украины формата "Рамштайн" создали в апреле 2022 года. Идея заключалась в том, чтобы собрать глав оборонных ведомств из разных стран для обсуждения того, какое оружие и другую военную помощь они могут прислать Украине. Свое сокращенное название Контактная группа получила из-за места, где проходила первая и многие последующие встречи – на американской базе "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.
- 26 апреля в онлайн-формате состоялось 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- Зеленский рассказал союзникам, что Украина нуждается в дальнобойном оружии, системах противовоздушной обороны и артиллерии.
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