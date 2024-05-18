Пентагон: 22-ге засідання "Рамштайну" відбудеться 20 травня

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Facebook)

22-га зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відома як формат "Рамштайн", відбудеться в понеділок, 20 травня. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У заяві, оприлюдненій на сайті американського оборонного відомства, зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун візьмуть участь віртуально.

Вони приєднаються до міністрів оборони з майже 50 країн з усього світу, щоб скоординувати подальшу співпрацю у наданні військової допомоги Україні.

ДОВІДКА Контактну групу з питань оборони України формату "Рамштайн" започаткували у квітні 2022 року. Ідея полягала в тому, щоб зібрати очільників оборонних відомств із різних країн для обговорення того, яку зброю та іншу військову допомогу вони можуть надіслати Україні. Свою скорочену назву Контактна група отримала через місце, де проходила перша і багато наступних зустрічей – на американській базі "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Контактну групу з питань оборони України формату "Рамштайн" започаткували у квітні 2022 року. Ідея полягала в тому, щоб зібрати очільників оборонних відомств із різних країн для обговорення того, яку зброю та іншу військову допомогу вони можуть надіслати Україні. Свою скорочену назву Контактна група отримала через місце, де проходила перша і багато наступних зустрічей – на американській базі "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

26 квітня в онлайн-форматі відбулося 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зеленський розповів союзникам, що Україна найбільше потребує далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони та артилерії.

Читайте також: США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України