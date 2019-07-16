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16.07.2019, 23:33

Пентагон готов рассмотреть длительную поддержку Украины

Пентагон готов рассмотреть длительную поддержку Украины - Фото
Марк Эспер (фото - EPA)

Марк Эспер положительно оценил возможность утверждения многолетней программы помощи Украине в сфере безопасности и обороны

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил, что в случае утверждения на этом посту детально изучит возможности для осуществления комплексной многолетней поддержки Украины в сфере безопасности. Об этом он заявил в ответ на вопрос сенаторов США в рамках процедуры утверждения в должности, передает Укринформ.

"Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу подробное оценивание этого вопроса с командующим Американского командования в Европе, заместителем министра обороны по политическим вопросам и председателем Объединенного комитета начальников штабов", - подчеркнул Эспер.

Он также обратил внимание на внешние факторы, такие как длительные процессы заключения контрактов и осуществления закупок, которые ограничивают способность быстро поставлять вооружение в контексте инициативы поддержки Украины в сфере безопасности (USAI).

Эспер положительно оценил возможность утверждения многолетней программы помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

"Хотя Министерство обороны США пока способно обеспечивать острые оперативные потребности Украины через USAI, возможность освоить средства в течение многолетнего периода в потенциале позволит Пентагону поддержать комплексные возможности по обстоятельствам, например, по летальным системам морской обороны", - отметил Эспер.

Отмечатеся, что такая поддержка будет отличаться от нынешней формы помощи, которая ежегодно утверждается в бюджете Пентагона.

7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

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Теги: пентагон, армия, Марк Эспер
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