Пентагон начал расследование утечки разведданных об ударе по Ирану

Хегсет подтвердил, что появившиеся в нескольких медиа выводы разведки о результатах атаки США правдивы

Пит Хегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Пентагон начал уголовное расследование утечки секретного отчета разведывательного управления Министерства обороны США, в котором оценивается, что повреждения иранских ядерных объектов в результате американских авиаударов не нанесли существенного ущерба ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Politico.

"Мы сейчас проводим расследование утечки информации вместе с ФБР, поскольку эта информация предназначена для внутренних целей", – заявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе саммита НАТО.

Он не представил подробностей расследования, но подтвердил оценку секретной разведки и ее выводы, заявив, что ее выводы имеют "низкий уровень достоверности".

"Повреждения объектов были от умеренного до серьезного, и мы считаем, что гораздо вероятнее, что они серьезны и уничтожены", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона отметил, что сообщения в прессе, в которых подробно изложены выводы разведки, преследуют цель "представить это в негативном свете, чтобы дискредитировать президента, хотя это был чрезвычайный успех".