Пентагон розпочав розслідування витоку розвідданих про удар по Ірану

Гегсет підтвердив, що висновки розвідки про результати атаки США, які з'явилися в декількох медіа, правдиві

Піт Гегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Пентагон розпочав кримінальне розслідування витоку секретного звіту розвідувального управління Міністерства оборони США, в якому оцінюється, що пошкодження іранських ядерних об'єктів внаслідок американських авіаударів не завдали суттєвої шкоди ядерній програмі Тегерана. Про це повідомляє Politico.

"Ми зараз проводимо розслідування витоку інформації разом з ФБР, оскільки ця інформація призначена для внутрішніх цілей", – заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час саміту НАТО.

Він не надав подробиць розслідування, але підтвердив оцінку секретної розвідки та її висновки, заявивши, що її висновки мають "низький рівень достовірності".

"Пошкодження об'єктів були від помірного до серйозного, і ми вважаємо, що набагато ймовірніше, що вони серйозні та знищені", – сказав Гегсет.

Глава Пентагону зазначив, що повідомлення в пресі, в яких детально викладено висновки розвідки, мають на меті "представити це в негативному світлі, щоб дискредитувати президента, хоча це був надзвичайний успіх".