UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон об атаках РФ на Авдеевку и другие направления: Операции с ограниченным эффектом

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 06:41
Пентагон об атаках РФ на Авдеевку и другие направления: Операции с ограниченным эффектом - Фото
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В министерстве обороны США заявили, что российские оккупанты проводят в Украине "наступательные операции с ограниченным эффектом". Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, украинские воины добираются "некоторых дополнительных успехов и прогресса" на поле боя. 

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", — сказал Райдер.

Он отметил, что Вашингтон сосредоточен на дальнейшем предоставлении помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Генерал также заявил, что союзники продолжают обучать украинских военных в Германии. 

Читайте также: Остин и Блинкен будут просить Конгресс о совместном пакете помощи Украине и Израилю – Reuters

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьнаступлениепентагонПэт Райдер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 