Пентагон об атаках РФ на Авдеевку и другие направления: Операции с ограниченным эффектом

В министерстве обороны США заявили, что российские оккупанты проводят в Украине "наступательные операции с ограниченным эффектом". Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, украинские воины добираются "некоторых дополнительных успехов и прогресса" на поле боя.

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", — сказал Райдер.

Он отметил, что Вашингтон сосредоточен на дальнейшем предоставлении помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Генерал также заявил, что союзники продолжают обучать украинских военных в Германии.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.

Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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