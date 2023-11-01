Пентагон об атаках РФ на Авдеевку и другие направления: Операции с ограниченным эффектом
01.11.2023, 06:41
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)
В министерстве обороны США заявили, что российские оккупанты проводят в Украине "наступательные операции с ограниченным эффектом". Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, украинские воины добираются "некоторых дополнительных успехов и прогресса" на поле боя.
"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", — сказал Райдер.
Он отметил, что Вашингтон сосредоточен на дальнейшем предоставлении помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Генерал также заявил, что союзники продолжают обучать украинских военных в Германии.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.
- Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
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