Пентагон про атаки РФ на Авдіївку та інші напрямки: Наступальні операції з обмеженим ефектом

У Міністерстві оборони США заявили, що російські окупанти проводять в Україні "наступальні операції з обмеженим ефектом". Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", – сказав Райдер.

Він зазначив, що Вашингтон зосереджений на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Генерал також заявив, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.

Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

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