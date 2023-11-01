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Пентагон про атаки РФ на Авдіївку та інші напрямки: Наступальні операції з обмеженим ефектом

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01.11.2023, 06:41
Пентагон про атаки РФ на Авдіївку та інші напрямки: Наступальні операції з обмеженим ефектом - Фото
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Міністерстві оборони США заявили, що російські окупанти проводять в Україні "наступальні операції з обмеженим ефектом". Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", – сказав Райдер.

Він зазначив, що Вашингтон зосереджений на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Генерал також заявив, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.

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Дмитро Гриниченко
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