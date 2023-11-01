Пентагон про атаки РФ на Авдіївку та інші напрямки: Наступальні операції з обмеженим ефектом
01.11.2023, 06:41
Пет Райдер (Фото: Пентагон)
У Міністерстві оборони США заявили, що російські окупанти проводять в Україні "наступальні операції з обмеженим ефектом". Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
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За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.
"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", – сказав Райдер.
Він зазначив, що Вашингтон зосереджений на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.
Генерал також заявив, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.
- Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
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