Сейчас у Германии есть девять рабочих установок Patriot, хотя во время холодной войны их было 36

Пусковая установка Patriot (Фото: Facebook Генштаб ВСУ)

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии до 600 ракет противовоздушной обороны Patriot. Общая сумма — $5 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

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В заявлении отметили: такой шаг — это часть усилий по укреплению оборонных возможностей Германии, которая является ключевым союзником НАТО в Европе.

По данным Пентагона, передача ракет улучшит способность Германии противостоять современным и будущим угрозам, повысив оборонные возможности ее военных сил.

Также журналисты привели новые оборонные планы НАТО, где указано, что Германии необходимо в четыре раза увеличить свои системы ПВО для защиты критически важной инфраструктуры и военных сил в случае эскалации напряженности или войны.

Сейчас у Германии есть девять рабочих установок Patriot, хотя во время Холодной войны их было 36, а сокращение количества установок связано с передачей трех систем Украине на фоне начавшейся в 2022 году российской агрессии, говорится в заявлении.

Кроме самих ракет, соглашение также предусматривает поставку связанного оборудования и технической поддержки немецким военным.

4 июня главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Кристоферсен заявил, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с РФ уменьшилось до двух-трех лет.

Немецкий министр обороны Писториус заявил, что его стране нужно быть готовой к войне против России в 2029 году.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер считает , что через пять-восемь лет российская армия будет оснащена вооружением и личным составом, чтобы сделать возможным наступление на Альянс.

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