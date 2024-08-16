Пентагон схвалив продаж Німеччині ракет Patriot на $5 млрд

Наразі у Німеччини є дев’ять робочих установок Patriot, хоча під час холодної війни їх було 36

Пускова установка Patriot (Фото: Facebook Генштаб ЗСУ)

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччині до 600 ракет протиповітряної оборони Patriot. Загальна сума — $5 млрд. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

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У заяві зазначили: такий крок – частина зусиль щодо зміцнення оборонних можливостей Німеччини, яка є ключовим союзником НАТО в Європі.

За даними Пентагону, передання ракет покращить здатність Німеччини протистояти сучасним та майбутнім загрозам, підвищивши оборонні можливості її військових сил.

Також журналісти навели нові оборонні плани НАТО, де вказано, що Німеччині необхідно в чотири рази збільшити свої системи ППО для захисту критично важливої інфраструктури та військових сил у разі ескалації напруженості або війни.

Наразі у Німеччини є дев’ять робочих установок Patriot, хоча під час холодної війни їх було 36, а скорочення кількості установок пов'язане з переданням трьох систем Україні на тлі російської агресії, що почалася у 2022 році, йдеться у заяві.

Окрім самих ракет, угода також передбачає постачання пов'язаного обладнання та технічної підтримки для німецьких військових.

4 червня головнокомандувач Збройних сил Норвегії Крістофферсен заявив, що "вікно можливостей" Альянсу для підготовки до можливого протистояння з РФ зменшилось до двох-трьох років.

Німецький міністр оборони Пісторіус заявив, що його країні потрібно бути готовою до війни проти Росії у 2029 році.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що за п'ять-вісім років російська армія буде оснащена озброєнням та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на Альянс.

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