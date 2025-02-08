Пентагон подтвердил участие Хегсета в заседании "Рамштайна"

Пит Хегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Новый глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на котором подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа скорейшему "дипломатическому прекращению войны". Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

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В Пентагоне сообщили, что 10 февраля Хегсет отправится в Европу, где посетит Польшу, Бельгию и Германию.

Первый визит будет в Германию, после чего глава Пентагона отправится в Брюссель для участия в совещании министров обороны членов НАТО и Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, первом под председательством Великобритании, министр повторит обязательства президента Трампа по поводу скорейшего дипломатического прекращения войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

На своем первом совещании министров государств НАТО он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленной базы с обеих сторон Атлантики.

Последней остановкой Хегсета в Европе будет Польша, где он встретится с руководством страны, чтобы обсудить двустороннее оборонное сотрудничество, продолжение усилий по сдерживанию на восточном фланге НАТО и лидерство Польши в инвестициях в оборону. Он также посетит войска США, дислоцированные в Польше, чтобы обсудить их критическую роль в регионе.

6 февраля 2025 года стало известно, что 26-е заседание "Рамштайн" пройдет 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Politico со ссылкой на источники писало, что Хегсет примет в нем участие, но будет председательствовать министр обороны Британии Джон Хили.