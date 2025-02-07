Politico: Новый глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайна"
Новый министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на одного американского чиновника в сфере обороны и четырех человек, знакомых с планами главы Пентагона.
Собеседники рассказали, что на следующей неделе Хегсет отправится в Европу. В частности, он посетит встречу группы по помощи Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Представитель Пентагона не ответил на запрос газеты о комментарии.
Председательствовать на заседании будет министр обороны Великобритании Джон Хили.
Politico пишет, что Соединенные Штаты могут возглавить будущие встречи в формате "Рамштайн". Администрация президента США Дональда Трампа не взяла на себя обязательства по будущей военной поддержке Украины. На следующей неделе не ожидается никаких дополнительных обещаний от США.
В прошлом месяце 25-е заседание группы возглавил тогдашний министр обороны США Ллойд Остин. Встреча состоялась за несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом.
- 9 января 2025 года Умеров заявил, что 26-е заседание в формате "Рамштайн" состоится в феврале.
- 6 февраля стало известно, что заседание пройдет 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством Британии.