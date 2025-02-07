Politico: Новый глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайна"

На заседании 12 февраля впервые будет председательствовать Великобритания, а не США

Пит Хегсет (Фото: Shawn Thew/EPA)

Новый министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на одного американского чиновника в сфере обороны и четырех человек, знакомых с планами главы Пентагона.

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Собеседники рассказали, что на следующей неделе Хегсет отправится в Европу. В частности, он посетит встречу группы по помощи Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Представитель Пентагона не ответил на запрос газеты о комментарии.

Председательствовать на заседании будет министр обороны Великобритании Джон Хили.

Politico пишет, что Соединенные Штаты могут возглавить будущие встречи в формате "Рамштайн". Администрация президента США Дональда Трампа не взяла на себя обязательства по будущей военной поддержке Украины. На следующей неделе не ожидается никаких дополнительных обещаний от США.

В прошлом месяце 25-е заседание группы возглавил тогдашний министр обороны США Ллойд Остин. Встреча состоялась за несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом.

9 января 2025 года Умеров заявил, что 26-е заседание в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

6 февраля стало известно, что заседание пройдет 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством Британии.