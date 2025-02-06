Заседание "Рамштайн" состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО

Штаб-квартира НАТО (Фото: Nicolas Tucat/EPA)

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля. Об этом представительство Великобритании при НАТО сообщило в социальной сети X (бывший Twitter).

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Мероприятие состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством Британии. Его созывает министр обороны Британии Джон Хили.

В сообщении говорится, что заседание состоится перед встречей министров обороны членов Альянса с целью обсуждения приоритетов для Украины, по мере того, как международное сообщество продолжает работать вместе для поддержки Киева в борьбе против российской агрессии.

Формат "Рамштайн" был создан весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Традиционно встречу в очном формате или онлайн-заседании возглавляли Соединенные Штаты.