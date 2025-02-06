Заседание "Рамштайн" состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля. Об этом представительство Великобритании при НАТО сообщило в социальной сети X (бывший Twitter).
Мероприятие состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством Британии. Его созывает министр обороны Британии Джон Хили.
В сообщении говорится, что заседание состоится перед встречей министров обороны членов Альянса с целью обсуждения приоритетов для Украины, по мере того, как международное сообщество продолжает работать вместе для поддержки Киева в борьбе против российской агрессии.
Формат "Рамштайн" был создан весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Традиционно встречу в очном формате или онлайн-заседании возглавляли Соединенные Штаты.
- 9 января 2025 года во время 25-го заседания "Рамштайна" США объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн. Канада объявила о выделении Украине военной помощи на $305,7 млн.
- Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн.
- В тот же день Умеров заявил, что следующее заседание состоится в феврале.