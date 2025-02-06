Засідання "Рамштайн" відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО

Штаб-квартира НАТО (Фото: Nicolas Tucat/EPA)

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Про це представництво Великої Британії при НАТО повідомило у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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Захід відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням Британії. Його скликає міністр оборони Британії Джон Гілі.

У повідомлення йдеться, що засідання відбудеться перед зустріччю міністрів оборони членів Альянсу з метою обговорення пріоритетів для України, у міру того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки Києва у боротьбі проти російської агресії.

Формат "Рамштайн" був започаткований навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Традиційно зустріч в очному форматі або онлайн-засідання очолювали Сполучені Штати.