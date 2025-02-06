Засідання "Рамштайн" відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Про це представництво Великої Британії при НАТО повідомило у соціальній мережі X (колишній Twitter).
Захід відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням Британії. Його скликає міністр оборони Британії Джон Гілі.
У повідомлення йдеться, що засідання відбудеться перед зустріччю міністрів оборони членів Альянсу з метою обговорення пріоритетів для України, у міру того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки Києва у боротьбі проти російської агресії.
Формат "Рамштайн" був започаткований навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Традиційно зустріч в очному форматі або онлайн-засідання очолювали Сполучені Штати.
- 9 січня 2025 року під час 25-го засідання Рамштайну США оголосили про надання допомоги Україні на $500 млн. Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на $305,7 млн.
- Партнери з Коаліції дронів надішлють Україні 30 000 FPV-безпілотників, сума контрактів – близько $55,3 млн.
- Того самого дня Умєров заявив, що наступне засідання відбудеться в лютому.