Politico: Новий глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайну"

На засіданні 12 лютого вперше головуватиме Велика Британія, а не США

Піт Гегсет (Фото: Shawn Thew/EPA)

Новий міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет візьме участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 лютого. Про це повідомила газета Politico із посиланням на одного американського посадовця у сфері оборони та чотирьох осіб, знайомих із планами очільника Пентагону.

Співрозмовники розповіли, що наступного тижня Гегсет вирушить до Європи. Зокрема, він відвідає зустріч групи щодо допомоги України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Представник Пентагону не відповів на запит газети про коментар.

Головуватиме на засіданні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Politico пише, що Сполучені Штати потенційно можуть очолити майбутні зустрічі у форматі "Рамштайн". Адміністрація президента США Дональда Трампа не взяла на себе зобов’язань щодо майбутньої військової підтримки України. Наступного тижня не очікується жодних додаткових обіцянок від США.

Минулого місяця 25-те засідання групи очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін. Зустріч відбулася за кілька днів до повернення Трампа до Білого дому.

9 січня 2025 року Умєров заявив, що 26-те засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому.

6 лютого стало відомо, що засідання пройде 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під головуванням Британії.