Пентагон підтвердив участь Гегсета у засіданні "Рамштайн"

Піт Гегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Новий очільник Пентагону Піт Гегсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа якнайшвидшому "дипломатичному припиненню війни". Про це повідомила пресслужба американського оборонного відомства.

У Пентагоні повідомили, що 10 лютого Гегсет вирушить до Європи, де відвідає Польщу, Бельгію та Німеччину.

Перший візит буде до Німеччини, після чого очільник Пентагона вирушить до Брюсселя для участі в нараді міністрів оборони членів НАТО і Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"На засіданні Контактної групи з питань оборони України, першому під головуванням Великої Британії, міністр повторить зобов’язання президента Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні", – йдеться у повідомленні.

На своїй першій нараді міністрів держав НАТО він взаємодіятиме з союзниками й партнерами по Альянсу, щоб обговорити необхідність збільшення витрат на оборону, посилення європейського лідерства і розширення можливостей оборонної промислової бази по обидва боки Атлантики.

Останньою зупинкою Гегсета у Європі буде Польща, де він зустрінеться з керівництвом країни, щоб обговорити двостороннє оборонне співробітництво, продовження зусиль стримування на східному фланзі НАТО та лідерство Польщі в інвестиціях в оборону. Він також відвідає війська США, дислоковані в Польщі, щоб обговорити їхню критичну роль у регіоні.

6 лютого 2025 року стало відомо, що 26-те засідання "Рамштайн" пройде 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Politico із посиланням на джерела писало, що Гегсет візьме у ньому участь, але головуватиме міністр оборони Британії Джон Гілі.