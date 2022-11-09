Пентагон: РФ, вероятно, потеряла половину танков, 80% сухопутных войск "завязли" в Украине

Армия России, вероятно, потеряла в войне против Украины половину основных боевых танков и применила большую часть высокоточных ракет. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль, которого цитирует CNN.

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По его словам, война против Украины стала "крупным стратегическим провалом" для Кремля, а российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу. Он отметил, что Россия выйдет из войны намного слабее.

Каль заявил, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала большой войны в феврале, что на порядки больше, чем СССР понес во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

"Возможно, они потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Более 80% своих сухопутных войск увязли в Украине. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны", — сказал замглавы Пентагона.

Он подчеркнул, что Путин пытался уничтожить Украину как суверенную, независимую и демократическую страну, но проиграл.

"Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит. В США существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед, но то, как выглядит эта поддержка и какие военные потребности Украины в будущем, может измениться", — резюмировал Каль.

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Дмитро Гриниченко

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