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Пентагон: ВСУ уничтожили сотни полковников, много генералов и более 100 важных объектов РФ

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22.07.2022, 17:44
Пентагон: ВСУ уничтожили сотни полковников, много генералов и более 100 важных объектов РФ - Фото
HIMARS в Украине (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили сотни российских полковников, множество генералов и более 100 важных военных объектов оккупантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. 

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В Пентагоне заявили, что российские оккупанты ежедневно несут значительные потери в Украине, потеряв в общей сложности тысячи лейтенантов и капитанов, а также сотни полковников и "много" генералов.

Отмечается, что российская командная цепочка "все еще испытывает трудности". 

Также в США считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских объектов, включая командные пункты, склады боеприпасов и точки противовоздушной обороны. 

  • По оценкам ЦРУ, во время наступления на Донбассе Россия добилась определенного успеха, но заплатила за это очень высокую цену – 15 000 убитыми и 45 000 ранеными.
  • 20 июля на встрече "Рамштайн" Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARSсистемы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.
  • В ГУР заявили, что потери России в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения для Кремля.

Читайте также: Для борьбы с деморализацией в РФ запускают фейки об уничтожении HIMARS — СНБО

Дмитрий Гриниченко
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