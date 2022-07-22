Пентагон: ВСУ уничтожили сотни полковников, много генералов и более 100 важных объектов РФ

Вооруженные Силы Украины уничтожили сотни российских полковников, множество генералов и более 100 важных военных объектов оккупантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

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В Пентагоне заявили, что российские оккупанты ежедневно несут значительные потери в Украине, потеряв в общей сложности тысячи лейтенантов и капитанов, а также сотни полковников и "много" генералов.

Отмечается, что российская командная цепочка "все еще испытывает трудности".

Также в США считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских объектов, включая командные пункты, склады боеприпасов и точки противовоздушной обороны.

По оценкам ЦРУ, во время наступления на Донбассе Россия добилась определенного успеха, но заплатила за это очень высокую цену – 15 000 убитыми и 45 000 ранеными.

20 июля на встрече "Рамштайн" Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.

В ГУР заявили, что потери России в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения для Кремля.

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Дмитрий Гриниченко

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