Пентагон выделил $2 млн университетам на исследования гиперзвуковых технологий

18 августа Министерство обороны США назвало четыре американских университета, каждый из которых получит годовое финансирования в размере $500 000 на прикладные исследования для развития гиперзвуковых технологий. Об этом сообщает Пентагон.

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Техасская инженерная экспериментальная станция A&M (TEES) будет разрабатывать навигационные системы для поддержания стабильности системы управления с обратной связью для гиперзвуковых аппаратов. В работе будет участвовать компания Boeing.

Университет Вирджинии (UVA) будет работать над усовершенствованием системы гипрзвукового реактивного двигателя, что позволит гиперзвуковым аппаратам работать в широком диапазоне условий полета. В работе будет участвовать корпорация Lockheed Martin.

Университет Алабамы в Хантсвилле (UAH) будет проектировать и разрабатывать новые концепции и технологии, позволяющие гиперзвуковым аппаратам достигать точных скоростей и высот для различных миссий.

Международный университет Флориды (FIU) представит решение для мониторинга исправности и состояния гиперзвуковых аэрооболочек. В работе будет участвовать Исследовательский центр Raytheon Technologies.

13 июля сообщалось, что ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету.

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Наталия Медведева

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