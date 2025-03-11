Переговорщик Трампа собирается в Москву на встречу с Путиным – Bloomberg

Уиткофф может поехать в Россию на этой неделе

Стив Уиткофф (Фото: Will Oliver/EPA)

Спецпредставитель президента США по Ближнему востоку Стив Уиткофф на этой неделе планирует посетить Москву и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимных собеседников.

Поездка Уиткоффа будет связана со встречей украинских чиновников с госсекретарем США Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцом.

По информации знакомых с вопросом собеседников журналистов, Уиткофф собирается посетить Москву для встречи с Путиным, поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить прекращение огня в войне России против Украины.

11 февраля NYT писало, что Уиткофф стал заниматься вопросами войны России против Украины и разговаривал с соратниками Путина.

Во время визита в Москву 11 февраля Уиткофф мог встретиться с Путиным и общаться с ним более трех часов.

21 февраля Уиткофф заявил, что завязал "дружбу" с Путиным.