Перемовник Трампа збирається до Москви на зустріч із Путіним – Bloomberg

Віткофф може поїхати до Росії цього тижня

Стів Віткофф (Фото: Will Oliver/EPA)

Спецпредставник президента США по Близькому сходу Стів Віткофф цього тижня планує відвідати Москву та зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на анонімних співрозмовників.

Поїздка Віткоффа буде пов'язана з зустріччю українських посадовців з держсекретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майклом Волцом.

За інформацією знайомих з питанням співрозмовників журналістів, Віткофф збирається відвідати Москву для зустрічі з Путіним, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне забезпечити припинення вогню у війні Росії проти України.

11 лютого NYT писало, що Віткофф почав займатись питаннями війни Росії проти України та розмовляв з соратниками Путіна.

Під час візиту до Москви 11 лютого Віткофф міг зустрітись з Путіним і спілкуватись з ним понад три години.

21 лютого Віткофф заявив, що зав'язав "дружбу" з Путіним.