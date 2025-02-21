Спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що "розвивав дружбу" з Путіним
Спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час свого візиту до Москви для звільнення вчителя Марка Фогеля він багато часу провів із російським диктатором Володимиром Путіним і подружився з ним. Таку заяву він зробив на інвестиційному форумі в Маямі, який проводила Саудівська Аравія, цитує телеканал Sky News.
Невдовзі після виборів у США Віткофф був призначений спеціальним посланником США на Близькому Сході, однак наразі він бере участь у переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні.
На заході в Маямі він розповів про свою поїздку до Росії. Описуючи успіх угоди зі звільнення Фогеля, Віткофф сказав, що мав підтримку Трампа і запевнення від Саудівської Аравії про те, що звільнення американського громадянина реальне.
"І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з Путіним, спілкувався, розвивав з ним дружбу, стосунки, і це привело до того, що Марк сів у літак", – додав він.
- Увечері 11 лютого до Москви прилетів спецпосланець Трампа Віткофф і між США та Росією відбувся обмін в'язнями. Віткофф – мільярдер та друг Трампа, якого він призначив спецпосланцем з питань Близького Сходу.
- Водночас вже тоді видання NYT повідомило, що президент США таємно уповноважив бізнесмена займатися питанням війни Росії проти України.
- Ведучий Fox News стверджував, що під час візиту до Москви Віткофф міг мати понад тригодинну розмову з Путіним.