Спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що "розвивав дружбу" з Путіним

Стів Віткофф (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час свого візиту до Москви для звільнення вчителя Марка Фогеля він багато часу провів із російським диктатором Володимиром Путіним і подружився з ним. Таку заяву він зробив на інвестиційному форумі в Маямі, який проводила Саудівська Аравія, цитує телеканал Sky News.

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Невдовзі після виборів у США Віткофф був призначений спеціальним посланником США на Близькому Сході, однак наразі він бере участь у переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні.

На заході в Маямі він розповів про свою поїздку до Росії. Описуючи успіх угоди зі звільнення Фогеля, Віткофф сказав, що мав підтримку Трампа і запевнення від Саудівської Аравії про те, що звільнення американського громадянина реальне.

"І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з Путіним, спілкувався, розвивав з ним дружбу, стосунки, і це привело до того, що Марк сів у літак", – додав він.