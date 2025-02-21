Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что "развивал дружбу" с Путиным

Стив Уиткофф (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время своего визита в Москву для освобождения учителя Марка Фогеля он много времени провел с российским диктатором Владимиром Путиным и подружился с ним. Такое заявление он сделал на инвестиционном форуме в Майами, проводимом Саудовской Аравией, цитирует телеканал Sky News.

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Вскоре после выборов в США Уиткофф был назначен специальным посланником США на Ближнем Востоке, однако сейчас он участвует в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.

На мероприятии в Майами он рассказал о своей поездке в Россию. Описывая успех соглашения по освобождению Фогеля, Уиткофф сказал, что получил поддержку Трампа и заверения от Саудовской Аравии о том, что освобождение американского гражданина реально.

"И это была отличная поездка. Я провел много времени с Путиным, общался, развивал с ним дружбу, отношения, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", – добавил он.