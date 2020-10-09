Переговоры между Зеленским и президентом Польши Дудой пройдут в Киеве 12 октября
09.10.2020, 13:17
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента)
Президенты посетят украино-польский экономический форум в Одессе
Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибудет в Киев с визитом 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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По результатам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
12 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.
- 13 июля стали известны итоговые результаты президентских выборов в Польше - Анджей Дуда остался президентом страны на второй срок.
- 6 августа Дуда принял присягу президента Польши.
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