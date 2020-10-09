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Переговоры между Зеленским и президентом Польши Дудой пройдут в Киеве 12 октября

09.10.2020, 13:17
Переговоры между Зеленским и президентом Польши Дудой пройдут в Киеве 12 октября - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента)

Президенты посетят украино-польский экономический форум в Одессе

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибудет в Киев с визитом 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По результатам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

12 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

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Денис Юдин
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